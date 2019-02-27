ابنة مصطفى الشامي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة عبرحسابها الشخصي على فيسبوك

شاركت (ميرنا)، ابنة الفنان القدير الراحل مصطفى الشامي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، جمعتها بوالدها قبل رحيله، وودعته بكلمات مؤثرة بعد أيام من وفاته.

وعلقت ميرنا الشامي على صورتها مع والدها قائلة: "هؤلاء الاشخاص الذين نحبهم لا اترك ابدا .. انهم فقط يمشون في طريق مواز غير مرئي, غير مسموع, لم يمس, فقط شعر, دائما محبوب, دائما ما غاب .. انا بحبك يا بابا".

كان مصطفى الشامي، تعرض لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بالمستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس، ودخل في غيبوبة تامة، قبل أن يغيبه الموت صباح يوم السبت 23 فبراير 2019، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وللفنان مصطفى الشامي بصمة مميزة في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم «السيد أبو العربي وصل» للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل على الدكتوراه ويعمل أستاذًا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق

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