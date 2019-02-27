الفنان محمد إمام ينشرالبوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "هوجان"

شارك الفنان محمد إمام، عبر حسابه على انستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "هوجان" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، لعام 2019.

وظهر محمد إمام على البوستر، مفتول العضلات ليناسب طبيعة الشخصية التي يجسدها في المسلسل، وعلق على البوستر قائلًا: "توكلنا على الله".

ويجسد، خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم المسلسل رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع.

"هوجان" بطولة صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نورالدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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