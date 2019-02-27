أغنية الفنانة نوال الزغبى "كدة باي" تقترب من 2 مليون على يوتيوب

اقتربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من 2 مليون مشاهدة، بالأغنية الرئيسية لألبومها الجديد "كدة باي" والتي حصدت مليون و856 ألف مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرح الألبوم يوم 14 فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مِيت وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.

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