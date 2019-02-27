ابنه سُجن وتمنى أن يصبح ضابطًا.. 20 صورة ترصد مشوار حياة محمد عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم "27 فبراير"، ذكرى وفاة الفنان محمد عوض، الثانية والعشرين. أشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية اسمه الأصلي محمد محمد عوض يوسف. ولد في القاهرة، وحصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

وعن حياته الأسرية، تزوَّج محمد عوض من زميلة الدراسة قوت القلوب مازن، التي أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم، حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة وهم: المخرج عادل عوض، تزوج الممثلة راندا عوض وأنجب منها الممثلة جميلة عوض، الابن الثاني لمحمد عوض هو مصمم الإستعراضات عاطف عوض وتزوج الممثلة رانيا فريد شوقي وأنجب منها فريدة وملك، والممثل علاء عوض ممثل مصري في فترة الثمانينات والتسعينات.

ونرصد لكم في هذا التقرير 20 صورة ترصد تاريخ الفنان محمد عوض.

- سجن نجله

عاقبت محكمة جنایات القاھرة في عام 2011 "علاء"، نجل الفنان الكومیدي الراحل محمد عوض بالسجن المشدد سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنیه لاتھامه بحیازة والاتجار في المواد المخدرة وسنة مع الشغل للتعاطي.

أمنية حياته

تمنى الفنان الكبير محمد عوض، أن يلتحق بالكلية البحرية، لكنه التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، قسم فلسفة، وتخرج منها عام ١٩٥٧، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام ١٩٦٢.

شارك "عوض"، في فريق التمثيل بالمدرسة، وحينما التحق بكلية الآداب كون فرقة مسرحية تبناها أستاذه بالكلية الكاتب الكبير أنيس منصور، وأشرف على الإخراج الفنان سراج منير.