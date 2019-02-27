بالفيديو| على طريقته الخالصة.. سمير غانم يوجه نصيحة للمقبلين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان سمير غانم، ضيفاً على برنامج "قهوة أشرف" والذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، ويذاع على شبكة تليفزيون "الحياة".

وتطرق "غانم"، خلال البرنامج، إلى العديد من الذكريات وأبرز المواقف الكوميدية التي تعرض لها بمسيرته الفنية الضخمة، إلى جانب حياته الشخصية وعن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وحياته الأسرية.

وخاض أشرف، حديثاً مع سمير غانم حول مشاكل الطلاق بين الجيل الحالي من الشباب، موضحاً أن الشباب يقومون بخطوة الزواج بدون أي ترتيبات وفي عجلة وهو ما يؤدي في النهاية للطلاق ونهاية حياته الزوجية.

وأكد سمير غانم، حديث أشرف، قائلاً: "الشاب لو ماتمرمطش واتعذب عشان يتجوز والبنت لو معذبتوش عشان يتجوزها، وأن كلاهما لابد من أن يأخذا وقتاً في اكتشاف بعضهما البعض من خلال فترة الخطوبة والتي تظهر عيوبهما".