شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر ترعى حفيدها "مالك" بعد وفاة سليم الأنصارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش2"، تعرض سليم الأنصارى ويجسده أمير كرارة لهجوم مسلح وأصيب بعدة طلقات نارية، وهو ما تسبب في وفاته حسبما أوضحت الأحداث.

ومع بداية الحلقات الأولي من الجزء الثالث للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تبرز الأحداث قيام هالة فاخر والدة أمير كرارة في العمل قيامها برعاية وتربية حفيدها "مالك" بعد فقدان والده، ومع مرور الوقت يكبر الحفيد "مالك" ويبدأ فى السؤال عن والده "أمير كرارة" ، فتخبره عن بطولات والده فى الداخلية وكفاحه فى الدفاع عن أرضه ووطنه، ولكن من المفترض أن يكون وفاة كرارة في الأحداث مجرد تمويه خاصة وأنه يعود من جديد داخل أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته يصور حاليا أمير كرارة مشاهده فى مسلسل "كلبش3"، حيث صور فى عدة أماكن متفرقة ومنها المنيل ومدينة الإنتاج وإحدى الشركات الخاصة، ومنطقة 6 أكتوبر، حيث يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير للانتهاء من الحلقات الأولى فى أقرب وقت .

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.