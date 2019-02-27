شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر نجوم جسدوا شخصية "جحا" آخرهم سامح حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شخصية حجا أن تجذب اهتمام صناع السينما والدراما على مر السنوات، وهو ما دفع العديد من المنتجين لتقديمها، سواء في الدراما أوالسينما وغيرها من ألوان الفنون، وبمناسبة تقديم النجم سامح حسين للشخصية على المسرح نرصد لكم أبرز الأعمال التي تناولت شخصية جحا، وهي كالتالي:

مسلسل حجا المصري :

تناول المسلسل القصة الفلكورية الخاصة بـ "جحا" ، حيث قام بتجسيد الشخصية يحيى الفخراني وشارك في العمل منى زكي و أحمد رزق، وتم عرض مسلسل فى شهر رمضان من عام 2002.



يحيى الفخراني في مسلسل جحا المصري

مسرحية جحا يحكم المدينة :

جسد الفنان سمير غانم، شخصية "جحا" ، وهو العمل الذي شارك في بطولته إسعاد يونس، أحمد راتب، غريب محمود، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج شاكر خضير.



سمير غانم في مسرحية جحا يحكم المدينة

فيلم مسمار جحا :

جسد الفنان عباس فارس دور جحا في الفيلم حيث تدور قصة العمل عن إمام يدعى جحا، يدعو الناس للهداية وأن يسيروا دائمًا على الطريق المستقيم حسب دينهم الحنيف.



عباس فارس في فيلم مسمار جحا

مسرحية جحا :

واخيراً يواصل حالياً الفنان سامح حسين بروفات مسرحيته الجديدة «جحا»، المخصصة للأطفال.