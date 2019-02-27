صفية العمري تكشف عن حكاية "عيون صفية" مع إسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة صفية العمري، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس ويعرض على فضائية "dmc".

وتطرقت العمري، خلاله عن ذكرياتها وابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية، كما تحدثت عن كواليس أعمالها وذكرياتها مع نخبة من ألمع نجوم ونجمات الدراما والسينما المصرية.

وقامت إسعاد يونس بسؤالها عن قصة "عيون صفية" والتي ربطها البعض باسم الفنانة صفية العمري، حيث كشفت "العمري"، عن القصة قائلة: "في يوم من الأيام في ناس قالولي إحنا بنشوف العربيات بره مصر ومحطوط عليها، إعلان باسم عيون صفية".

واستكملت صفية، قائلة: "كانوا بعتولي كاوتش ولا أي حاجة".