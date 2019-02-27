شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بألبوم "حالة خاصة جداً" فى الإسكندرية 17 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أنغام أولى حفلات ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً" يوم 17 مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى فى مدينة الإسكندرية، ليكون الحفل هو الأول لها بعد طرح ألبومها يوم الخميس الماضى.

"ويضم ألبوم "حالة خاصة جداً" 14 أغنية وهى "ياريتك فاهمنى"، "هتقول لربنا ايه"، "حبايبنا"، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفنى"، "هدنة"، "أساميك الكتيرة"، "متطمنة"، "ليلى"، هبدأ من الآخر" اضافة إلى أغنية "حالة خاصة جداً".

وأعلنت أنغام أمس بشكل رسمى زواجها من الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم بعد أيام من التزام الصمت حول الاخبار التى خرجت حول زواجهما، الا أنها اضطرت للاعلان عن الزواج بعد تسريب رسالة بخط يدها لزوجها أحمد ابراهيم فى أول عيد ميلاد له بعد زواجهما.