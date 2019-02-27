شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ليلى علوى ونور ويسرا اللوزى على السجادة الحمراء فى ختام أسوان لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة فى دورته الثالثة، برئاسة السيناريست محمد عبد الخالق، وإدارة الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، عدد من نجوم الفن وقيادات المحافظة بأسوان، حيث وصلت إلى القاعة المقرر إقامة حفل الختام بها، الفنانون ليلى علوى واللبنانية نور ويسرا اللوزى باسم سمرة، وأحمد وفيق ومادلين طبر وجيهان خليل وأحمد مجدى، وسناء يوسف، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج محمد عبد العزيز، والإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهى. ووصل أيضا إلى مقر حفل الختام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من قيادات المحافظة. ويشهد حفل الختام كلمة للدكتور خالد عبد الجليل نيابة عن وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان ويقوم بإخراج الحفل هشام عطوة، وقام بتنفيذ ديكور الحفل د. ويقوم بتقديمه الإعلامية جاسمين طه.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة برنامجا للفيلم المصرى ضمن فعاليات الدورة الثالثة التى انطلقت الأربعاء الماضى 20 فبراير، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة. وتضمن برنامج الفيلم المصرى عرض 3 أفلام هى "بين بحرين" الذى يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفة عبد الرسول، و"ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة ومريهان مجدى وصفاء الطوخى، و"لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدى، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدى وأسامة جاويش. وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصرى من الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائى المغربى عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.

وكرمت إدارة المهرجان فى حفل افتتاح دورتها الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى، وتقوم اليوم فى حفل الختام بتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام. وتنافس على جوائز الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة 12 فيلماً فى مسابقة الفيلم الطويل وهى الفيلم اليمنى "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال، الفيلم الوثائقى الفرنسى "الخمير الحمر" وهو من إخراج نيرى أديلاين هاى، "قبل أن يعود أبى” وهو إنتاج جورجى فرنسى ألمانى، من إخراج مارى جولبيانى، ومن لبنان يعرض فيلم "بمشى وبعد" إخراج سينثيا شقير، ويخوض المنافسة أيضاً فيلم "إطار فارغ" إخراج سناء عكرود.

كما عرض أيضاً فيلم "فتيات اللعبة" وهو إنتاج فرنسى ألمانى، إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا، ومن الصين عرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، وتشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافى، وعرض كذلك فيلم "أفق" وهو إنتاج جورجى سويدى من إخراج تيناتين كاجريشفيلى، كما يشارك أيضاً الفيلم السيرلانكى "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام، وشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" وهو إنتاج مجرى فرنسى، بطولة جولى جاكاب، فلاد إيفانوف، إيفلين دوبوس، كما عرض للمخرج كريستى جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندى دنماركى فلسطيني. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل النجمة المصرية ليلى علوى، كما تضم فى عضويتها المنتج الفرنسى الشهير جاك بيدو، وإلياس خياط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائى من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتى.

كما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً، حيث تشارك إسبانيا بفيلم "ضربة بالضاد" وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو وإخراج هاجر عبد البارى، ومن مصر يعرض فيلم "شفه" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، وتشارك الدنمارك فى المسابقة بـ 3 أفلام هى "باخوس" سيناريو وإخراج ريكى بلانيتا، و"الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان. وشاركت المغرب فى المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمى، كما عرض أيضا بالمسابقة الفيلم الفرنسى "لا تسأل عن طريقك" إخراج وسيناريو ديبورا حسون، وشارك بالمسابقة أيضا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" بطولة سيلين مونسارات، ماكسيم دابوفيل، بيرنارد ميتروكس، ومن فرنسا أيضاً عرض فيلم "جاكى" سيناريو وإخراج كورالى بروشى، ومن إنجلترا عرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس. كما شاركت اليونان فى المسابقة بـ 3 أفلام قصيرة هى فيلم "الغابة" سيناريو وإخراج ليا تسالتا، فيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوغوتيس، فيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو، وشاركت لبنان فى المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، ومن مصر يعرض فيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب، كما يعرض من أسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا، كما خاض المنافسة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح" وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونغو، إخراج ستيفانى بلاتنر، وفيلم "تيمى” وهو إنتاج بلغارى ألمانى بلجيكى من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف وفيلم "الدور" وهو إنتاج إيطالى من إخراج فرنوش صمدي. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم فى عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزى والمخرج الأردنى يحيى العبد الله. وأقيم المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائى، وقام كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذى عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التى تم العمل عليها خلال الورشة".