تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ محمد هنيدي.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة للفنان محمد هنيدي وفي خليفته لوجو برنامج "الحصن" الشهير.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الصورة: "هنيدي في الحصن".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر برومو برنامج الحصن، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وعلق عليه: "قريبًا في السعودية".

يُذكر أن الحصن أو قلعة تاكيشي هو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهية أقيم في اليابان من عام 1986 إلى 1990 على شاشة تي بي إس. وعرض على جزأين. يشارك عدد كبير من المتسابقين بكل أرجاء اليابان في المنافسة والمغامرة والترفية، وتم عمل أكثر من نسخة منه في دول العالم المختلفة.