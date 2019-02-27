كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 06:51 صباحاً -
نشر الفنان المصري محمد إمام اول برومو لمسلسله الجديد “هوجان”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.
وعلق “إمام” عبر حسابه على موقع الصور “إنستجرام” قائلًا: “مسلسل هوجان إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله، اللي جاي ماجاش زيه”.
مسلسل “هوجان” يشارك فيه إلى جانب محمد إمام، كل من الفنانين صلاح عبد الله، وأوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز، وريا الخولي، وميرنا نور الدين، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.
محمد إمام ينشر بوستر مسلسل «هوجان»
كانت هذه تفاصيل خبر اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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