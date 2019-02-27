شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية روميو وجوليت على مسرح الأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور 150 عاما على رحيل المؤلف الموسيقى الفرنسى هيكتور برليوز، يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الإسبانية روساليا جوميز مع المغنيين الميتزوسوبرانو الإيطالية آنا ماريا شيورى، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تحت اشراف مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من السيمفونية الدرامية روميو وجولييت لـ برليوز والمستلهمة من المسرحية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الانجليزى الشهير وليم شكسبير، وتدور حول أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية، حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأسوية هذا الى جانب كونشرتو البيانو والاوركسترا الرابع لـ بيتهوفن.