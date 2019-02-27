ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية محمد حماقي يتعرض لإصابة دقيقة ويدخل المستشفى- بالصورة بالفيديو- يوسف الخال في كواليس تصوير المسلسل التاريخي "مقامات العشق" خاص الفن- عبير شمس الدين تفضح العاملين في الوسط الفني وتكشف عن جدول أعمالها الجديد فرح الهادي تحصل على لوك جديد ومي العيدان تسخر منها‎ إليسا في ذكرى رحيل والدها: "عاطفة الأب ما في شي بيعوضها" زوج أنغام يرفض الإنفصال عن زوجته الأولى..بالصور بعد أن برّأتها المحكمة...إثباتات جديدة تؤكد تهمة دنيز شاكر بالعنصرية المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: محمد حماقي يتعرض لإصابة ويدخل المستشفى وزوج أنغام يرفض الإنفصال عن ياسمين عيسىرينزو روسو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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