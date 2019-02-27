خاص الفن- سوسن ميخائيل مستاءة من العلاقات الشخصية في الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية سوسن ميخائيل لموقع "الفن" أن الدراما السورية تسير في الطريق الصحيح نحو عودتها إلى التألق مجدداً بعد تعرضها لأزمات متعددة بسبب الحرب على سوريا.
وفي حديثها عن العلاقات الشخصية في الوسط الفني قالت: شو بدو يحكي الواحد ليحكي؟!، بصراحة يمل من هذا الحديث، لأن الأمور باتت مكشوفة للجميع ولسنا بحاجة إلى الإضاءة عليها، لأن كثيرين من العاملين في الوسط الفني يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
وكانت ميخائيل قد اختتمت تصوير مشاهدها في مسلسل "حركات بنات"، علماً أنها افتتحت موسمها الدرامي باستكمال شخصية "أم سعيد" في الجزء الرابع من مسلسل "عطر الشام"، إضافة إلى مشاركتها بعدة لوحات من مسلسل "كونتاك"، مع المخرج حسام الرنتيسي، بينما حلت ضيفة على مسلسل "غفوة القلوب".
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