ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري محمد الشماط تعرض لأزمة قلبية حادة دخل على إثرها قسم العناية المركزة في احدى المستشفيات في دمشق.
ووفقاً للمعلومات التي وصلتنا فإن وضعه الصحي خطر نوعاً ما، على أن يحدد الأطباء درجة الخطورة مساء اليوم.
ويعد الشماط من مؤسسي الدراما والسينما في سوريا، وبرز في دور "أبو رياح" بعدة مسلسلات وأفلام مع دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق سبيعي ونجاح حفيظ مثل "صح النوم".
ويعود آخر ظهور له إلى الجزء السابع من "باب الحارة" عام 2015 بشخصية "أبو مرزوق".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – محمد الشماط في العناية المشددةفي هذا اليوم نعايد أنفسنا بعيد ميلاد شمس الأغنية نجوى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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