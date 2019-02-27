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ميرنا وليد - بيروت - بعد الحديث عن مشاركة وصيف ملك جمال لبنان محمد طه في مسابقة Mr International بدلا من ملك جمال لبنان رامي عطا الله، صرّح رئيس لجنة مسابقة ملك جمال لبنان نضال بشراوي لموقع الفن قائلا إنه يحق لأي شاب أن يقدّم لمسابقات الجمال العالمية، طارحا علامة استفهام حول استغراب البعض من مشاركة طه في المسابقة بينما لم يستغربوا مشاركة وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي في حفل انتخاب ملكة جمال العالم.
وتابع قائلا إنه يساعد العديد من الشبان كل عام للمشاركة في مسابقات عالمية، لافتا إلى أن القوانين في الخارج لا تحدد هوية الشخص الذي يجب ان يشارك في المسابقات.
وقال بشراوي إنه من المفترض أن يدعم هذه السنة حوالى 11 شخص، وليس الـ 5 الأوائل فقط.
يذكر أن محمد طه حجز مكانته ضمن الـ Top 20 في المسابقة، رافعا بذلك علم بلده لبنان في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نضال بشراوي يرد على مشاركة وصيف ملك جمال لبنان في المسابقة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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