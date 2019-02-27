الفنانة التركية أزرا أكين تنشر أول صورة كاملة الملامح لمولودها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية أزرا أكين محبيها، ونشرت أول صورة كاملة الملامح لمولودها الأول من زوجها أتاكان كورو.

ملكة جمال السابقة كانت قد اعلنت نوفمبر الماضي عن انجابها مولود ذكر بصورة مؤثرة لكف يدها وزوجها مع كف يد مولودهما، بينما رفضت الكشف عن صورة كاملة له، إلا أنه يبدو أنها تراجعت عن قرارها بنشر صورة خاصة جداً، ظهرت فيه أزرا وزوجها يحتضنان مولودهما بشكل مؤثر.

يُذكر أن أزرا أكين هي الحبيبة السابقة للنجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، حيث ارتبطت به عاطفياً لحوالي 10 سنوات، حتى أن انفصالهما مثّل صدمة قوية في الوسط الفني التركي، ثم ارتبطت أزرا بأتاكان، واحتفل الثنائي بزفافهما أغسطس 2017.

من ناحية اخرى، كان مسلسل «بويراز كارايل» آخر عمل درامي شاركت أزرا في بطولته أمام النجمين بورتشين تيرزي اوغلو و إيلكر كاليلي، كما عُرض لها العام الماضي فيلم «Heer & Meester de Film»