بسبب الزواج السري.. تغريدة قاسية لأصالة توحي بنهاية علاقة صداقتها مع أنغام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السورية أصالة، حالة جدل عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، ببسب تغريدة قامت بنشرها مؤخرًا.

أصالة، قالت في تغريدتها: «الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه».

وفسر البعض تغريدة أصالة، على أنها تقصد بها صديقتها الفنانة أنغام، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة زواجها من الموزع الموسيقي احمد إبراهيم.

ولمن لا يعرف فإن أحمد إبراهيم الزوج الجديد لأنغام متزوج في الأصل من السيدة ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوج أصالة، المخرج طارق العريان.

كما أكد للجمهور ذلك أن أصالة ألغت متابعتها لأنغام، وللمرة الأولى لم تقم بتهنئها على ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، وذلك كونها دائمًا من أول المهنئين لأنغام على أعمالها الجديدة.

وأصالة وأنغام، تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات، وتحرص النجمتان على إحياء حفلات فنية مشتركة معًا ويقدمان خلالها دويتو مشترك على المسرح.

وكانت أنغام، قد أعلنت بشكل رسمي للإعلام عن زواجها من أحمد إبراهيم، في كواليس مشاركتها في “هلا فبراير”، بعد قولها للمذيع تعليقًا على زواجها: “الله يبارك فيك كويس كدا”، واكتفت بذلك.

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترفت فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجهت رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.