الفنانة التونسية بهاء الكافي تدعم الرضاعة الطبيعية بصور مع طفلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الفنانة التونسية بهاء الكافي دعم الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن، من خلال مجموعة صور جمعتها بطفلها الثاني«كيان».

الفنانة التونسية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي ترضع طفلها، وعلقت عليها بقولها: “لا يهم وين بنكون أول ما هذا “البسكوتة” بيجوع في ثانية أكلو بيكون جاهز! هل هناك أجمل من ذلك؟ هل هناك أجمل من الطبيعة، والفطرة التي خلقنا الله عليها؟”.

وأضافت: “تجربة الرضاعة كانت عندي رحلة تحديات، ابتدت مع بنتي جويا دامت لمدة ١سنة و ٧أشهر ،حتّى لما كنت حامل بابني!و الحمد الله لم أشهد عذاب الفطام، حيث أنها فطمت نفسها لوحدها!.. الآن مع ابني كيان وصلت لستة أشهر رضاعة طبيعية والرحلة مستمرّة والحمد لله! رحلة مجهدة في البداية، تألمت و بكيت من الألم ،لكنني تخطيت كل هذا بفضل الوعي الّذي اكتسبته من الأخصّائيين، و الدّعم من أمّهات مرضعات!!!”

ووجهت نصائح للأمهات المرضعات، بقولها: “لذلك أنصح كل أمّ تواجه صعوبات في الرضاعة أن تتوجه لأخصائيين الرضاعة! للأسف مش كل الأطباء بيشجعوا على الرضاعة الطبيعية. سمعت قصص مؤسفة عن أطبّاء تطلب من الامّهات وقف الرّضاعة لأسباب سخيفة!!!! هذا غير عن ضغط المجتمع: “حليبك مش كفاية” “حرام عم يبكي جوعان حليبك ضعيف” “الولد ضعيف” “بعدك عم ترضعي الولد حيصير بالمدرسة”.

واختتمت كلامها بقولها: “هدفي من هذا البوست أن أدعم أي أم حاسّة انّها منهكة و مضغوطة، تطبيع الرضاعة في الأماكن العامة و كذلك لأشارككم جزء مني الأم،الراعية،المغذيّة. ليس هدفي إحباط أي أحد فكل الأمّهات رائعات و يقمن بعمل جبار سواء أن رضّعن أو لا!”.

يُذكر أن بهاء الكافي احتفلت بزفافها على وسيم شقير بعد قصة حب جمعتهما عام 2012، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «جويا» سبتمبر 2016، كما انجبت بهاء مولودهما الثاني «كيان» 13 أغسطس 2018.