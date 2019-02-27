راغب علامة: لم أكن يومًا من سلالة الأثرياء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة، متابعيه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة كشف فيها عن أصوله.
راغب علامة قال في تغريدته: «لم أكن يومًا من سلالة الأثرياء، أو من نسب الملوك، إنما أملك أحباء يضاهون “كنوز الدنيا” معرفتي بهم مكسب و تواصلي معهم ثروة لذلك أنا أغنى الأغنياء».
الفنان اللبناني لم يكشف سبب نشره لهذه التغريدة، خاصة أنها جاءت خلال قضائه عطلة برفقة عائلته في باريس.
وكان راغب علامة قد قال خلال لقائه في برنامج «حكايتي مع لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية «dmc»، إنه نشأ في عائلة فنية، فجده ووالده كانا عاشقان للعزف على العود، أما والدته فكانت دائمة الغناء في المنزل وشبه صوتها بفيروز.
من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لاحياء حفل ضخم للجالية العربية في السويد، يوم 30 مارس المقبل، كما يجهز لحفل ضخم في برلين، يحييه في فندق تايتانيك، يوم 6 أبريل المقبل.
يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
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