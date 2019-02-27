أحلام تتألق بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتغرافي محمد فيفيد.

الفنانة الإماراتية تألقت في الجلسة بإطلالة مميزة، حيث أطلت بفستان طويل فضفاض يجمع بين اللونين الأسود والبيج، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكيير محمد حداد.

أحلام أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية أنيقة أضفت بريقا على إطلالتها، وظهرت بشعر قصير مموج في تسريحة مميزة بأنامل مصففة الشعر رينا بوحسن.

الفنانة الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بكلمات أغنيتها “يلازمني خيالك”: “يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت اسرني طيفك وحبك اسرني وصرت مفتونك”.

يُذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد أعلنت مؤخرا عن تدشينها لماركة ماكياج تحمل اسمها، وذلك بعد احتفالها في شهر مايو الماضي بافتتاح البوتيك الأول الخاص بها عبر الانترنت، وذلك على موقع بوتيكات للبخور والعطور.

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «كلمة زعل» وهي من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار طلال.