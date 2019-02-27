الفنان مصطفى خاطر يتلقى عزاء والدته بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري مصطفى خاطر واجب العزاء في والدته بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء وكان من أول الحضور الفنانة دنيا سمير غانم، ونجوم مسرح مصر أصدقاء خاطر ومنهم علي ربيع، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، حمدي الميرغني وزوجته، سارة درزاوي وكريم عفيفي، ومجدي بدر.

كما حضر المخرج شريف عرفة، أحمد بدير، والفنانة إنعام سالوسة، مصطفى بسيط، محمد الصاوي، أحمد خالد موسى، والمخرج شادي علي، كما حضرت إيمي سمير غانم وصادق الصباح وابنه، وهبة مجدي، وأشرف عبدالباقي

وظهرت علامات الحزن على الفنان مصطفى خاطر الذي حاول أصدقائه مواساته من خلال كلماتهم، وقد رحلت والدة الفنان المصري الأحد 24 فبراير، بعد صراع مع المرض.

وكان خاطر قد أقام عزاء لوالدته الاثنين 25 فبراير، بمسجد النمكى بحى الخصوص فى القليوبية، وسط توافد من الأهل والأقارب لتقديم واجب العزاء، وقد حرص عدد كبير من جيرانه وأقاربه وأصدقائه على استقبال المعزين بجوار خاطر، ومساندته فى أحزانه.