شذى تقع في ورطة كبرى بسبب زواج أنغام وتدافع عن نفسها بكشف تفاصيل القصة كاملة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شذى، عن غضبها من التصريحات التي نُسبت إليها مؤخرً حول تأكيدها خبر زواج الفنانة المصرية أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك خلال إحدى المقابلات الصحفية التي أجريت معها.

شذى، ردت على هذه الأخبار بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «توضيح بس بسيط كان ليا مقابله على أحد المواقع من كام يوم و نازل بعنوان شذى تؤكد زواج أنغام و أحمد إبراهيم وجالي تعليقات كتير فحبيت أوضح انا لا أكدت و لا نفيت أنا المذيعة قالتلي تقولي ايه لأنغام و أحمد ابراهيم على زواجهم و إنهم أعلنوا خلاص رسمي فكان ردي مبروك لا اكتر و لا أقل لإني صديقة لأحمد إبراهيم من سنين و لأنغام و لياسمين زوجة أحمد الأولى ف لتوضيح ده علشان انا محبش يتقال على لساني أي تصريحات».

وأضافت: «دي حاجة أصلا متخصنيش و من فضل الأساتذة الصحفيين المحترمين ميربطوش إسمي بمانشيتات من خيالهم أحمد و أنغام أصحابي و بحبهم و ياسمين عيسى صاحبتي و بحبها وبما إنها لسة زوجة أحمد إبراهيم و لسة على ذمته فدي حياتهم يمشوها بطريقتهم أنا لا ليا حق التأكيد و لا ليا أنفي ..كفايه إجتهادات و بهارات».

وختمت: «مش معنى إني مبعرفش أرد بسخافة أو أحرج حد إن كل شوية اسمي يتقال في جملة مليش أي علاقة بيها اللي حابب يسألني بعد كدة يسألني عني أو عن شغلي و بس.. أنا مش المتحدث الرسمي لأي فنان أو فنانة».

وكانت الفنانة شذى، قد قالت في تصريح لها مع إحدى المجلات الفنية، ردًا على تأكيد الصحفية لها على زواج أنغام من أحمد إبراهيم، قائلة: “أنغام صديقتي وكذلك أحمد إبراهيم وزوجته ياسمين، وإن كانت قد صرحت فألف مبروك لهما، هم أصدقائي ولا أستطيع القول أكثر من ربنا يوفق كل واحد فيهم لما فيه الخير له”.

وكان تصريح شذى، بعد نشر أنغام ردًا على زوجها ووصفه بحبيبها عبر صفحتها بـ “إنستجرام”، ولكن شذى كشفت أنها لم تشاهد شيء وجاء تصريحها بعد تأكيد الصحفية لها.