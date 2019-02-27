جومانا مراد تكسب أحكاماً قضائية ضد "الأخوين نعمو"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد نجاحها في الحصول على حكمٍ قضائي جديد ضد الاخوين نعمو، (المنتج أمير والمخرج صفوان نعمو). مشيرةً إلى أن آخر هذه الأحكام هو "الحبس لمدة 3 سنوات" في القضية رقم 6508 والصادر يوم 17 فبراير الماضي. وذكرت أن إجمالي الأحكام التي حصلت عليها ضد المنتج أمير نعمو وصلت إلى نحو 25 عاماً.

وأكدت أن محكمة استئناف دائرة المواد المستعجلة والتنفيذ قضت أيضا بالحجز على ممتلكات وعقارات "الأخوين نعمو"، حجزا تحفظيًا على جميع منقولاتهما وحساباتهما البنكية لصالح جومانا مراد، بعد النزاع القضائي بينهما، بينما تواصل الشرطة السورية ملاحقة المخرج الهارب صفوان نعمو عن طريق الانتربول.

واتهمت "مراد" الاخوين نعمو بالنصب عليها أثناء العمل على الجزء الثاني من مسلسل "مدرسة الحب". حيث حصلا على 2.4 مليون دولار أمريكي، ولم يقوما بتنفيذ العمل ووجها لها اتهامات بأنها أجبرتهما على توقيع الشيكات تحت تهديد السلاح دون أن يحصلاً على أي أموال منها.

يشار إلى أنها تتواجد راهناً في مدينة لوس انجلوس الأميركية. حيث تباشر رعاية طفلها محمد الذي أنجبته هناك قبل عدة أيام، فيما لم تحدد موعد عودتها حتى الآن.



