بعد إحرازه الأوسكار.. "ساويرس": سأدعو رامي مالك لحضور "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه سيقدم دعوة إلى رامي مالك النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته نهاية العام الجاري.

جاء ذلك ردًا على على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، حول إمكانية دعوة رامي مالك الحائز على الأوسكار، بفعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي والمقرر إقامته نهاية العام الجاري.

وسأل المتابع: "حضرتك مش ناوي تبعت الدعوة إلى رامي مالك في مهرجان الجونة القادم؟"، ليرد ساويرس قائلاً "ناوي طبعاً".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تقام فعالياته بمدينة الجونة من كل عام بمشاركة نجوم عالميين آخرهم النجم الأمريكي العالمي، سيلفستر ستالون، لفعاليات النسخة الثانية للمهرجان العام الماضي.

يذكر أن رامي مالك فاز بجائزة الأوسكار الأولي بمسيرته كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه "Bohemian Rhapsody" بفعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، والذي أقيم بالساعات الأولي من صباح يوم الاثنين الماضي، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم.