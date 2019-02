بالفيديو والصور.. "هيو جاكمان" يبدأ الترويج لجولته الغنائية في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد النجم الأسترالي العالمي، هيو جاكمان، لبدء جولته الغنائية والتي تحمل عنوان "The Man, The Music, The Show" بعدد من الدول الأوروبية منها المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، وقام جاكمان بالترويج لاستعدادات جولته الغنائية بمؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء، في سيدني، أستراليا.

وكان النجم الأسترالي العالمي هيو جاكمان، كشف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" بشهر نوفمبر من العام الماضي، عن قيامه بجولة غنائية لأبرز الأغاني التي قدمها بأعماله السينمائية خلال السنوات الماضية، منها "Les Miserable" عام 2012، ومؤخراً فيلم "The Greatest Showman" 2017.

ونشر جاكمان بوستر دعائي لجولته الغنائية المقرر أن يبدأها خلال العام المُقبل، إذ يقوم بغناء عدد من أغاني أفلامه بالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، وستحمل الجولة عنوان "The Man, The Music, The Show"، ومن المقرر أن يبدأ جاكمان أولي جولاته في المملكة المتحدة بربيع 2019.

ويعد هيو جاكمان هو أحد أهم نجوم هوليوود مؤخراً الذين تخصصوا ونجحوا ببطولة عدد من الأعمال السينمائية الموسيقية، إلى جانب تقديمه عدد من الاستعراضات الخاصة سواء بحفلات توزيع الجوائز لأهم المحافل السينمائية مثل "الأوسكار"، أو حتى على عدد من مسارح هوليوود. فاز بجائزة "توني للمسرح" عام 2004، لأداءه الاستثنائي بأحداث مسرحية "The Boy from Oz"، كما أن دوره بفيلم "Les Miserable" منحه جائزة الجولدن جلوب.

وجاءت فكرة الجولة الغنائية نظراً للنجاح الكبير الذي حققه فيلمه "The Greatest Showman" وتحقيقه إيرادات عالمية بلغت 435 مليون دولار، كما حقق الألبوم الموسيقي الخاص بالفيلم نجاحاً فاق كل التوقعات وتصدره عدد من القوائم الموسيقية العالمية وبالأخص تصدره قائمة المملكة المتحدة لأفضل 5 ألبومات موسيقية طوال أشهر.

يُذكر أن هيو جاكمان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المُقبلة، منها فيلم الرسوم المتحركة "Missing Link"، إلى جانب فيلم الكوميديا "Bad Education" والمقرر عرضهما خلال العام المُقبل.