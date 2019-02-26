بالفيديو.. رقم قياسي جديد لـ"ديسباسيتو" على يوتيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت أغنية "ديسباسيتو" للمغني البورتوريكي لويس فونسي رقماً قياسياً جديداً على "يوتيوب" بعد تسجيلها 6 مليارات مشاهدة، ليصبح الفيديو الأكثر مشاهدة على الموقع، كما أعلنت الثلاثاء الشركة التابعة لـ"جوجل".



وهذا العمل المصوّر الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2017، يحمل أيضاً الرقم القياسي للفيديو الذي وصل إلى مليارَي مشاهدة بأسرع وقت (155 يوماً) و3 مليارات (204 أيام) و4 مليارات (272 يوماً).

ويتفوق فيديو لويس فونسي على الفيديوهات الناجحة الأخرى على "يوتيوب"، مسجلاً مليارَي مشاهدة أكثر من إد شيران الذي نالت أغنيته "شيب أوف يو" 4 مليار مشاهدة تقريباً.

ويحل حامل الرقم القياسي السابق على "يوتيوب" المغني الكوري الجنوبي ساي بأغنيته "جانجنام ستايل" الذي كان أول من اجتاز عتبة الملياري مشاهدة، في المرتبة الخامسة من الترتيب الحالي مع 3,3 مليار مشاهدة.



