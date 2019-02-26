رئيس مجلس إدارة فينيسيا بنك مكرّماً في اليرزة

Feb 26, 2019
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في وزارة الدفاع – اليرزة، السيّد عبد الرزاق عاشور، رئيس مجلس إدارة فينيسيا بنك ومَنَحه درعاً تكريميّاً تقديراً للدور الذي يقوم به من خلال تقديم كافة أنواع الدعم للجيش اللبناني، حامي الوطن.
وكانت للسيّد عاشور كلمة بالمناسبة، قال فيها إنّ الوقوف إلى جانب المؤسّسة العسكريّة الحاضنة للجميع، هو أقلّ واجب على كلّ مؤسّسة ومواطن لبناني، لدوره الإيجابي في مسيرة تطوّر ونموّ الإقتصاد اللبناني.
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