الان تتابع شاكيرا تواجه اتهامات بالتحايل الضريبي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استدعت محكمة إقليم قطالونيا اليومالمغنية الكولومبية شاكيرا للمثول أمام المحكمة الإسبانية يوم 12 يونيو لتواجه اتهامات بعدم دفع ضرائب قيمتها 16.5 مليون دولار).
ووجّه مدعون اتهامات في ديسمبر زاعمين أن شاكيرا تقاعست عن دفع ضريبة على دخلها بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة
التي قالوا إنها كانت تعيش خلالها في الإقليم.
وقال مندوبون عن شاكيرا في بيان بعد توجيه الاتهامات إن المغنية لم تقم في إسبانيا إلا بعد 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.
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