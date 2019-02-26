ميغان ماركل تنقش الحناء الجالبة للحظ على يدها في المغرب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتفاعل ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع العادات الشعبية في البلاد التي تزورها بتلقائية. ويبدو أنها أُعجِبَت بالحناء المغربية الجالبة للحظ الجيد خلال الحفل التقليدي المخصص لتقشها، والذي حضرته بعد مرورهما على إحدى المؤسسات التعليمية في منطقة أسني حيث تم استقبالهما بالزغاريد والأهازيج الشعبية. علماً أن إحدى المشرفات على الحفل صرّحت أن نقش الحناء على يدها وهي حامل، سيجلب لها ولمولودها الأول السعادة والحظ الجيد.



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