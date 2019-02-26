شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل الاستوديو .. أول صورة لأنغام مع أحمد إبراهيم بعد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموزع الموسيقى أمير محروس، أول صورة للفنانة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، بعد إعلان زواجهما منذ أيام قليلة.

وجاءت الصورة التى نشرها محروس عبر حسابه الشخصى للعروسين من داخل الأستوديو الخاص به أثناء الاستعدادات لطرح الألبوم الجديد لأنغام "حالة خاصة"، ويظهر على محروس علامات المرض واستناده على مرفق.



انغام وزوجها احمد ابراهيم الموزع امير محروس

وكتب محروس على الصورة المنشورة: "أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع "صوت مصر" الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع أحمد إبراهيم وألف مبروك على الزواج، وشكرًا لكل صُناع الألبوم والأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسي الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج".

وأضاف: "بجد رغم الظروف الصحية اللي مريت بها خلال الشغل في الألبوم وما زلت بمر بيها إلا إني كنت بجد مبسوط ومستمتع وفرحان من كل قلبي لـ نجاحنا وكرم ربنا لينا كلنا داخل الألبوم و يا رب نشوف أقوى وأحلى نجاح للألبوم ده يا أنغام يا "صوت مصر".

وطرحت النجمة أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" منذ أيام وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبدالله وأمير طعيمة، صابر كمال، أحمد المالكى، سلطان صلاح أما الملحنين فتعاونت نجمة الغناء مع كل من: خالد عز، إيهاب عبد الواحد، هشام بولس، تامر عاشور، مصطفى العسال، محمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، مادى، طارق عاكف، توما.