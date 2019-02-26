محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصوير- هاني رجب:
حرص نجوم مسرح مصر وعلى رأسهم الفنان علي ربيع على تقديم واجب العزاء لصديقهم مصطفى خاطر في وفاة والدته، وذلك في السرادق المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
التقطت عدسة "الخليج 365" اللحظات الأولى للعزاء، التي بدا فيها الحزن الشديد على وجه مصطفى خاطر.
حضر العزاء عدد من نجوم الفن منهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانين شريف منير، ومحمد الصاوي وغيرهم.
وتوفيت والدة مصطفى خاطر قبل يومين بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت بسببها إلى أحد المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| يتقدمهم علي ربيع.. نجوم "مسرح مصر" في عزاء والدة "خاطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.