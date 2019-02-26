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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:54 مساءً -
نشر الممثل السوري تيم حسن صورة له برفقة نجليه من زواجه الأول من الممثلة ديما بياعة، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر ولداه وهما يمارسان هواية الرسم، واللافت هو نضوج ابنه البكر ورد الذي اصبح في مرحلة المراهقة.
ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين قاموا بمقارنة من ناحية الشبه بين تيم وولديه، واعتبروا ان ورد يشبه والده بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر تيم حسن ينشر صورة مع نجليه من زواجه الاول.. شاهدوا الشبه بينهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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