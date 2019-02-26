هجوم غير مباشر.. هل اشتعلت الخلافات بين أصالة وأنغام؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:54 مساءً -
في خطوة مفاجئة، قامت الفنانة أصالة بحذف الفنانة أنغام، من قائمة متابعيها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي فعلته الأخيرة ايضا.
واتى هذا الأمر بعد زواج انغام من زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان.
وكانت أصالة قد كتبت عبر حسابها الخاص منشور اعتبره البعض بمثابة هجوم غير مباشر على أنغام، حيث انها كتبت قائلة: “الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه”.
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