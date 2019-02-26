شاكيرا أمام القضاء الإسباني بتهمة احتيال ضريبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعيت النجمة الكولومبية شاكيرا، للمثول أمام القضاء في يونيو/12 حزيران المقبل بأمر من قاض في محكمة بضاحية برشلونة على خلفية شبهات باحتيال ضريبي بقيمة 14,5 مليون يورو تقريبا، بحسب ما أفادت مصادر قضائية إسبانية الثلاثاء.

وقبلت محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات الدعوى التي رفعتها النيابة العامة بحقّ الفنانة، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا، حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع شريكها جيرار بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة.

وحُدّد موعد الجلسة في 12 يونيو/12 حزيران المقبل عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت جرينينش).

وتتّهم النيابة العامة شاكيرا بالتخلّف عن دفع الضرائب في إسبانيا بين 2011 و2014 وقت كانت تقيم في البلد.

ولا تشمل الملاحقات سوى الفترة الممتدّة بين 2012 و2014، في حين أن الأفعال العائدة للعام 2011 سقطت بمرور الزمن.

ونقلت الفنانة البالغة من العمر 42 عاما والمرتبطة ببيكيه منذ 2011 وقد أنجبت منه طفلين، مقرّ إقامتها الضريبي إلى إسبانيا سنة 2015.

وكان هذا المقرّ سابقا في باهاماس، غير أن ناطقا باسم النيابة العامة في برشلونة كشف العام الماضي أن الأمر "لم يكن يتماشى مع واقع الحال"، مشيرا إلى أن شريكها وولديها يعيشون في برشلونة.

أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فهم يشددون من جهتهم على أن الجزء الأكبر من عائداتها كان يتأتى حتى العام 2014 من جولاتها العالمية، وهي لم تكن تقيم في إسبانيا لمدّة تتخّطى ستة أشهر في السنة الواحدة، وهو الشرط اللازم استيفاؤه لتسديد الضرائب في البلد.