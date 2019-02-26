حليمة بولند تحتفلُ بتكريمها في الأردن وترتدي الزيّ التقليدي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع متابعيها بتكريمها أثناء مشاركتها في الاحتفال الوطني بالأردن بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، والذي نظّمته مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان.

ونشرت بولند عبر حسابها على "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو أثناء مشاركتها في الاحتفالات الأردنية.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية الأردنية والعربية.

وظهرت بولند في الحفل مرتديةً الزيّ الأردني التقليدي، ووثّقت عدة مقاطع فيديو خلال تواجدها، حيث تم تكريمها إلى جانب شخصيات أخرى.

وبحسب بيان سابق صادر عن أمانة عمان، وتداولته مواقع أردنية، تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين، منهم: صابر الرباعي، ولطيفة التونسية، وناصيف زيتون، ووليد توفيق، وفاروق الفيشاوي، وباسم ياخور، إضافة إلى عدد من الإعلاميين مثل جورج قرداحي وأنابيلا هلال.

وأقامت مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان، احتفالًا في مركز الحسين الثقافي في العاصمة الأردنية، مساء الإثنين، بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الذي صادف الـ30 من الشهر الماضي، وعيد الجلوس الملكي على العرش.