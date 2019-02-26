بعد "الأوسكار".. أولُ تعليق من ليدي غاغا على علاقتها بالممثل برادلي كوبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كسرت النجمة ليدي غاغا صمتها بشأن التقارير التي تردّدت عن علاقتها بالممثل برادلي كوبر، بعد أدائهما الغنائي على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 في لوس أنجلوس.

ووصفت غاغا الممثل برادلي كوبر بأنه "صديق حقيقي وعبقري فني"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت إلى جانب صورة على "إنستغرام": "لا شيء يمكن أن يكون أكثر خصوصية من مشاركة هذه اللحظة في حفل الأوسكار مع صديق حقيقي وعبقري فني".

وانتشرت تكهّنات حول وجود علاقة بين كوبر وغاغا حديثة العهد على وسائل الإعلام الاجتماعية، على الرغم من أنه لا يوجد ما يُشير إلى أنهما أكثر من مجرّد أصدقاء.

وأدّت النجمة ليدي غاغا والممثل برادلي كوبر أغنية Shallow الخاصة بفيلمهما A Star Is Born على خشبة المسرح، وبدا الانسجام واضحًا بين النجمين، حيث كانا متقاربين بشكل كبير وينظران إلى بعضهما بطريقة رومانسية.

يُذكر أن برادرلي على علاقة بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك - والتي كانت موجودة خلال الحفل - منذ أربع سنوات، ولديهما طفلة تدعى "ليا دي سيني شايك كوبر".

وعلى الرغم من ذلك انتشرت صور لشايك لحظة وقوفها فور انتهاء العرض كدليل دعم لحبيبها، كما التقطت عدسات المصورين صورًا لشايك تُعانق غاغا.