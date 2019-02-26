ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي"

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وننشر تفاصيل جديدة تكشفها الحلقات الأولى من أحداث المسلسل، حيث تقوم ياسمين بالهروب ليلة زفافها بعدما تدخل فى صراعات مع أهلها؛ بسبب الإرث لكى تستقل بنفسها تحقق ذاتها.

وفى السياق ذاته يكثف مخرج العمل أحمد سمير فرج، التصوير خلال الأيام المقبلة، لكى تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يومياً، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى.

يذكر أن مسلسل "حكايتي" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

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