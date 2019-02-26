نجمات سرقت الشهرة منهن حلم الأمومة منهم يسرا ونبيله عبيد

سرقت الشهرة حلم الأمومة من بعض نجمات العالم العربي اللواتي تقدمن في السن دون أن يشعرن بضرورة الإرتباط وتكوين أسرة وعائلة حاضنة.منهم يسرا ونبيله عبيد ولبلبة والهام شاهين وسعاد حسنى وشادية

فبعضهن لم تسح لهن الفرصة ولا الوقت لتفرغ لرعاية طفل لمدة عامين على الأقل، على عكس أخريات قررن عدم الإنجاب من الأساس.

بعضهن ارتبطن لكنهن لم ينجبن مثل الممثلة اللبنانية ورد الخال التي فضلت عدم الإنجاب حتى الساعة وتعيش حياتها بسعادة مع زوجها.

أما أخريات فلم يرتبطن من الأساس كي يصبحن أمهات مثل النجمات اليسا ونسرين طافش وغيرهن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- يسرا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " بيت العيلة"

- الفنانة يسرا تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق