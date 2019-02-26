شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى محللة نفسية فى "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة يسرا اللوزي شخصية "محللة نفسية" تدعي ريم ضمن أحداث مسلسل "كلبش3" ، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، حيث صورت يسرا عددا كبيرا من مشاهدها، ومن المقرر أن تصور باقي المشاهد خلال الفترة المقبلة.



يسرا اللوزى مع اسرة كلبش 3

وتشارك يسرا أيضا فى بطولة مسلسل " قمر هادي" مع النجم هاني سلامة، ومقررا عرضه فى رمضان أيضا، حيث تعد المرة الاولي التي تجمع يسرا وسلامة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل، داليا مصطفي، حمزة العايلي، هادي الحيار، صبري عبد المنعم، أية سماحة، مؤمن نور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.