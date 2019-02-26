شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر "ماسبش" صديقته إيرينا شايك من أجل ليدى جاجا.. اعرف الدليل بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينه النجم العالمي برادلي كوبر علاقته بصديقته السوبر موديل إيرينا شايك من أجل الارتباط بنجمة الأوسكار الشهيرة ليدي جاجا، وذلك بالرغم من تداول عدد من التقارير التي تسببت في نشر شائعة جديدة حولهم.

وأكد موقع "جوسيب كوب" أن الشائعات تحيط بالثلاثة نجوم بطريقة مبالغ فيها منذ فترة ، إضافة إلى أن كوبر ظهر مع شايك بحفل توزيع الأوسكار الذي اقيم مؤخرا وظهر الثنائي في سعادة واضحة، إضافة إلى أن عدسات المصورين التقطوا عددا من الصور لشايك خلال معانقة جاجا بعد فوزها بالأوسكار .

ووفقا لتقرير نشره موقع " Woman’s Day Australia " فإن السبب وراء إنهاء ليدي جاجا خطبتها من كريستيان كارينو هو حبها الشديد لبرادلي كوبر الذي شاركها بطولة فيلم "A Star Is Born " الذي حصدت عن دوره به جائزة الأوسكار ، وكان من المفترض أن كوبر يستعد لإنهاء علاقته الخاصة مع شايك حتى يمكن أن يدخل علاقة جديدة مع جاجا.

فقد اخبر مصدر الموقع أن انفصال ليدي جاجا عن خطيبها هي فرصة جيدة لإظهار العلاقة الحقيقية بينها و بين كوبر ، كما اشار المصدر أن كوبر يفكر جيدا في كيفية "إنهاء" علاقته بشايك بهدوء .