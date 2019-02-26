شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دنيا سمير غانم وعلي ربيع أول الحاضرين عزاء والدة مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء والدة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، ويتلقى العزاء مصطفى خاطر وشقيقه أحمد ووالده وزوج أخته وائل نوار.

وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم والمنتجين صادق الصباح ونجله انور الصباح والمخرج سعيد حامد ومجدي بدر، والمخرج عمرو عرفة والمخرج أحمد صالح، ومحمد أنور وأحمد بدير والمنتج مصطفى الغزولى، ومصطفى بسيط، والمخرج حسام على والمخرج أحمد خالد أمين، وأوس أوس، إنعام سالوسة، ومحمد الصاوى، والمخرج أحمد خالد موسى، محمد على رزق، والمخرج شادى علي، كريم عفيفى، ومحمد محمود.

وكان خاطر قد أقام عزاء لوالدته أمس الاثنين بمسجد النمكى بحى الخصوص فى القليوبية، وسط توافد من الأهل والأقارب لتقديم واجب العزاء، وحرص عدد كبير من جيرانه وأقاربه وأصدقائه على استقبال المعزين بجوار خاطر، ومساندته فى أحزانه.







































