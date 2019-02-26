شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى خاطر يتلقى عزاء والدته بمسجد الشرطة فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء والدة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، ويتلقى العزاء مصطفى خاطر وشقيقه أحمد ووالده وزوج اخته وائل نوار ..

وكان خاطر قد أقام عزاء لوالدته أمس الاثنين بمسجد النمكى بحى الخصوص فى القليوبية، وسط توافد من الأهل والأقارب لتقديم واجب العزاء، وحرص عدد كبير من جيرانه وأقاربه وأصدقائه على استقبال المعزين بجوار خاطر، ومساندته فى أحزانه.

يشار إلى أن مصطفى خاطر يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمى سالم، وآخرون، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى.