شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم طلب الزواج من كاتى بيرى فى طائرة هليكوبتر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة العالمية كاتي بيري خاتم خطبتها الماسي الذي وصل سعره إلى 5 ملايين دولار، وذلك خلال استضافتها في برنامج " Jimmy Kimmel Live " في لوس أنجلوس.

وقد أكدت كاتي بيري ( 34 عام ) التي تمت خطبتها يوم عيد الحب على النجم العالمي أورلاندو بلوم البالغ من العمر 42 عاما، أنه طلب الزواج منها خلال رحلة بطائرة هليكوبتر.

ونقلا عن موقع " بيبول " قالت النجمة الشهيرة "كان عيد الحب..ذهبنا لتناول العشاء وكان من المفترض أننا سنذهب لرؤية بعض العروض الفنية بعد العشاء لكنني فوجئت بوصلنا لطائرة هليكوبتر ، وطلب منها الزواج في الطائرة .

ظهرت كاتى بيري بالحلقة مرتديه فستان قصير ذو تصميم أنيق باللون الذهبي ، و قد حمل الفستان إمضاء دار أزياء " Solace London " و وصل سعره الي 520 جنية استرليني .



كاتي بيري خلال توجهها للبرنامج (1)



كاتي بيري خلال توجهها للبرنامج (2)