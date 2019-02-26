خاص| سلوى خطاب في عيد ميلادها: "لا أتذكره".. وتكشف أعمالها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة سلوى خطاب بعيد ميلادها الـ60، اليوم الثلاثاء، إذ ولدت في 26 فبراير 1959، في القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978.

وقالت خطاب إنها عادة لا تتذكر عيد ميلادها إلا من خلال التهاني التي تصل إليها، مشيرة إلى أنه دائما ما يصادف وقت تصوير، ويحتفل زملاؤها بها في اللوكشين.

وأضافت، في تصريحات لـ" الخليج 365" أنها تتلقى دائما المعايدات من أهلها وأصدقائها في الوسط وخارجه وحتى من الجمهور.

وأشارت إلى أنها في المنزل، لأنهم حصلوا على راحة اليوم من تصوير مشاهد مسلسل "وبينا ميعاد"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وفيما يخص أزمة اسم المسلسل، إذ جرى تغييره من "ملايكة إبليس" إلى "وبينا ميعاد" إلى أن الاسم الأخير هو المتفق عليه حاليا، بعد اعتراض الأزهر على الأول، ومن المحتمل تغييره.

ولفتت إلى أنها تحب أعمال السيناريست محمد أمين راضي، مؤلف "وبينا ميعاد"، لأنها مختلفة ليس دورها فحسب، ولكن العمل بشكل عام، مضيفة أن الأدوار التي يكتبها صعبة وتحتاج لمجهود كبير.

وأشارت إلى أنها حتى الآن لم تشارك في أي عمل آخر يخص رمضان، لافتة إلى أنها ما زالت تقرأ سيناريو مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد.

وأكدت أنها ترحب بالعمل مع الفنان حسن الرداد، لكنها لم تحسم أمرها بعد.

وأوضحت أنها تفضل العمل في مسلسل واحد فقط، لأن أكثر من ذلك يصبح الأمر مجهدا، لكن في بعض الاحوال يعرض عليها أعمال تعجبها مثل عام 2014 حين شاركت في مسلسلات "إمبراطورية مين"، و"جبل الحلال" ، و"سجن النسا"، وكان الوضع مرهقا للغاية.

واختتمت بأنها انتهت من تصوير فيلم "دماغ شيطان"، مع باسم سمرة ورانيا يوسف، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ولا تعرف موعد عرضه حتى الآن.