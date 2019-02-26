محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تصوير- هاني رجب:
حضرت دنيا وإيمي سمير غانم إلى مقر عزاء والدة الفنان مصطفى خاطر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
والتقطت عدسة "الخليج 365" اللحظات الأولى لبدء العزاء، التي بدا فيها الحزن الشديد على وجه مصطفى خاطر.
وتوفت والدة مصطفى خاطر قبل يومين بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت بسببها إلى أحد المستشفيات.
وينشغل خاطر حاليا بتصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة أيتن عامر.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| دنيا وإيمي سمير غانم أولى الحاضرات لعزاء والدة مصطفى خاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.