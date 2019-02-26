احتفالًا بعامها الـ53.. نجوى كرم تستعرض هدايا عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تستعرض بها الهدايا التي تلقتها في عيد ميلادها. وعلقت على الصور:" عيدي بوجودكم 100 عيد". يُذكر أن الفنانة نجوى كرم مغنية لبنانية، حققت جماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت لعالم الغناء وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ53

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