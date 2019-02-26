ماجدة موريس لمصراوي: " المكرمات في أسوان خارج الصندوق.. وهذه أزمات المهرجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الناقدة ماجدة موريس، إن هذه الدورة من مهرجان أسوان بها العديد من المميزات مميزات جيدة أبرزها اختيار المكرمات.

وتابعت "موريس" في تصريحات خاصة لمصراوي أن اختيار المكرمات "خارج الصندوق".

وأكدت أن هناك أفلام قد لا تعرض إلا بالمهرجان، خاصة أنها تناقش قضايا المرأة التي ربما لا يكون مرحب بها في أماكن أخرى.

وأوضحت الناقد الكبيرة أن هناك مآخذ على الدورة الثالثة، أولها أنه لا يوجد كتب عن المكرمات، وهذا الأمر مهم للغاية، فلا يكفي كتابة مقال عن كل شخص.

وأضافت: "مثلا من بين المكرمين بالمهرجان أنيس عبيد، هذا الاسم الكبير الذي يكرم للمرة الأولى، وهو يستحق كتاب لرصد سيرته ومشاركته في الحياة الفنية من خلال ترجمة الأفلام".

وأشارت إلى إن النقطة الثانية أن "كتالوج" المهرجان أقل مستوى من الأعوام الماضية، وهذا يعني أن تخفيض الميزانية أثر كثيرًا على المهرجان، والميزانية هي مشكلة كل المهرجانات في مصر ليس فقط في مهرجان أسوان.

واستكملت: "الميزانية مشكلة حقيقية، وللأسف مش شايفة رعاة بالشكل الكافي بالنسبة لمهرجان له أهميته وقيمته في مدينة زي أسوان".

. وتابعت: "هناك دار عرض واحدة في أسوان وهي سينما الصداقة، وللأسف جودتها غير مناسبة، ومن المفترض أن تكون هناك عناية كبيرة بدور العرض المتاحة للجمهور، خاصة أن أسوان هي عاصمة الثقافة الأفريقية هذا العام".

وأعربت عن سعادتها بدعم جمهور أسوان لمهرجان مدينتهم، قائلة: "أكتر حاجة لفتت نظري إن المهرجان يحظى بدعم كامل من جمهور أسوان، والملفت وجود شباب جامعة أسوان في السينمات اللي بتعرض أفلام المسابقات الرسمية الطويلة والقصيرة، وتكاد تكون دور العرض ممتلئة.