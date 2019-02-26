فتاة الكتيبة تصل الاوبرا المصرية من المتروبولتان الامريكية

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: تواصل دار الاوبرا المصرية البث المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية حيث ينقل فى الثامنة مساء السبت 2 مارس الى المسرح الصغير اوبرا فتاة الكتيبة للمؤلف الايطالى جياتينو دونيزيتى . وكتب دونيزيتي اوبرا فتاة الكتيبة خلال منتصف القرن التاسع عشر فى قالب كوميدى يتميز بالايقاع الحيوى السريع حيث صورت الموسيقى المبهجة وإلايقاعات النشطة قصة الفتاة مارى التى نشأت فى معسكر لقوات الجيش الفرنسى يقع اعلى جبال الألب وشارك فى فى قالب كوميدى يتميز بالايقاع الحيوى السريع حيث صورت الموسيقى المبهجة وإلايقاعات النشطة قصة الفتاة مارى التى نشأت فى معسكر لقوات الجيش الفرنسى يقع اعلى جبال الألب وشارك فىتربيتها كتيبة عسكرية كاملة فاضافت لحياتهم مشاعر السعادة بالابناء رغم اكتسابها العديد من صفات واساليب الجنود فى تلك الفترة. ويقود الاوبرا المايسترو انريك مازولا ويجسد الشخصيات برتى يندى فى دور مارى ، جافيير كامارينا فى دور تونيو ، ستيفانى بليثى فى دور ماركيز بروكينفييلد ، ماوريزو مورارو فى دور سولبيس

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